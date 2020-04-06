Бійці Нацгвардії взяли під охорону одеський санаторій, куди помістили туристів, які повернулися з-за кордону
Як повідомляє місцеве видання «
Наголошується, що всі військовослужбовці забезпечені засобами індивідуального захисту: респіраторами, медичними рукавицями і антисептиками. Крім того, вони регулярно проходять медогляд.
Українська Кончіта Вурст трагічно пішла з життя: "Шансів не було", фото
Попит на долар впав: що буде з курсом валют вже через тиждень, українцям дали точний прогноз
Великдень в Україні пройде по-новому, влада прийняла радикальне рішення: що робити українцям
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
Нагадаємо, в Одесі розгорівся неабиякий скандал з туристами, які повернувшись додому, потрапили в жахливі умови обсервації.
Одеситів, які прибули з Молдови на початку квітня заселили в корпусі будинку милосердя в селі Лиман Татарбунарського району, проте люди стверджують, що їх обіцяли розмістити в однном з готелів міста.
Група з 17 осіб опинилася в нестерпних умовах проживання. При цьому люди були впевнені, що їдуть в готель "Жовтнева" на вул. Канатної в центрі Одеси. Саме такий адресу було в приписі на обсервацію. Натомість одесити опинилися в сільській глибинці в Татарбунарському районі.
Як виявилося, що в селі Лиман одеситів поселили в одному з корпусів місцевого Будинку милосердя для літніх людей, які належать саме до головної групи ризику по захворюванню смертельного китайського вірусу.
Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."
Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань через карантин: тягнуть все, що погано лежить
А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри