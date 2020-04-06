Бійці Нацгвардії взяли під охорону одеський санаторій, куди помістили туристів, які повернулися з-за кордону

Як повідомляє місцеве видання « Думська », нацгвардейцы обесчечивают охорону громадського порядку та дотримання карантинних заходів в санаторії ім. Пирогова на Куяльнику.

Наголошується, що всі військовослужбовці забезпечені засобами індивідуального захисту: респіраторами, медичними рукавицями і антисептиками. Крім того, вони регулярно проходять медогляд.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся неабиякий скандал з туристами, які повернувшись додому, потрапили в жахливі умови обсервації.

Одеситів, які прибули з Молдови на початку квітня заселили в корпусі будинку милосердя в селі Лиман Татарбунарського району, проте люди стверджують, що їх обіцяли розмістити в однном з готелів міста.

Група з 17 осіб опинилася в нестерпних умовах проживання. При цьому люди були впевнені, що їдуть в готель "Жовтнева" на вул. Канатної в центрі Одеси. Саме такий адресу було в приписі на обсервацію. Натомість одесити опинилися в сільській глибинці в Татарбунарському районі.

Як виявилося, що в селі Лиман одеситів поселили в одному з корпусів місцевого Будинку милосердя для літніх людей, які належать саме до головної групи ризику по захворюванню смертельного китайського вірусу.

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