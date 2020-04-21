В Одеській області поліцейський побив господаря магазину
Інцидент, який потрапив на камери відеоспостереження, трапився у селі Новосільське Ренійського району, повідомляють місцеві
За словами потерпілого, дільничний Віталій Кейбаш, з яким у нього були раніше неприязні стосунки, напившись під час святкування Великодня, зайшов до нього в магазин без захисної маски і став провокувати скандал. Він звинувачував бізнесмена в тому, що той торгує без ліцензії і взагалі веде свою діяльність під час карантину.
Далі, в ході словесної перепалки дільничний вдарив стоячого за прилавком чоловіка кулаком в обличчя. А потім схопив дерев'яний брусок, погрожуючи побиттям. Зав'язалася бійка, яка перемістилася у двір, де дільничний кілька разів завдав бізнесменові ударів ногою в область голови.
Після того, як втрутилися відвідувачі магазину, побиття вдалося зупинити.
На місце події були викликані правоохоронці, які опитали свідків, вилучили записи з камер спостереження і речові докази. За фактом інциденту порушено кримінальну виробництво.
Крім того, потерпілий розповів, що дільничний з братами вже неодноразово били його, проте їм все сходило з рук.
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