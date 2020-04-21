В Одеській області поліцейський побив господаря магазину

Інцидент, який потрапив на камери відеоспостереження, трапився у селі Новосільське Ренійського району, повідомляють місцеві ЗМІ . (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами потерпілого, дільничний Віталій Кейбаш, з яким у нього були раніше неприязні стосунки, напившись під час святкування Великодня, зайшов до нього в магазин без захисної маски і став провокувати скандал. Він звинувачував бізнесмена в тому, що той торгує без ліцензії і взагалі веде свою діяльність під час карантину.

Далі, в ході словесної перепалки дільничний вдарив стоячого за прилавком чоловіка кулаком в обличчя. А потім схопив дерев'яний брусок, погрожуючи побиттям. Зав'язалася бійка, яка перемістилася у двір, де дільничний кілька разів завдав бізнесменові ударів ногою в область голови.

Після того, як втрутилися відвідувачі магазину, побиття вдалося зупинити.

На місце події були викликані правоохоронці, які опитали свідків, вилучили записи з камер спостереження і речові докази. За фактом інциденту порушено кримінальну виробництво.

Крім того, потерпілий розповів, що дільничний з братами вже неодноразово били його, проте їм все сходило з рук.

Участковый напал на владельца продуктового магазина в селе Новосельское Ренийского района, с которым ранее, по словам потерпевшего, был в неприязненных отношениях. По словам предпринимателя Георгия Даалы, участковый Виталий Кейбаш, находясь в состоянии алкогольного опьянения после празднования Пасхи, зашел к нему в магазин без защитной маски и стал провоцировать скандал. Он обвинял хозяина магазина в том, что тот торгует без лицензии и вообще ведет свою деятельность во время карантина. После словесной перепалки участковый ударил стоявшего за прилавком Даалы кулаком в лицо. А затем схватил деревянный брусок, угрожая избиением. Завязалась драка, переместившаяся во двор, где участковый несколько раз нанес Георгию Даалы удары ногой в область головы. Остановить избиение предпринимателя удалось только после вмешательства других посетителей магазина. Gepostet von Трасса Е-95 am Montag, 20. April 2020

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