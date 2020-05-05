В Одесі скандал на дитячому майданчику з поліцейськими і агресивної собакою отримало продовження

Не мало шуму наробило подія, яка сталася вдень 3 травня в Ваному провулку біля дитячого майданчика.

Одна з мам викликала правоохоронців, так як поруч знаходився нетверезий чоловік з агресивною собакою бійцівської породи без намордника. Копи намагалися втихомирити чоловіка, потім пес кинувся захищати і отримав три кулі.

І ось тепер прес-служба патрульної поліції оприлюднила відео з нагрудних камер інспекторів, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що господар собаки вів себе неадекватно. Чоловік бив собаку і проігнорував вимоги правоохоронців надіти на неї ошийник.

Також видно, що тварина накинулося на патрульних, які були змушені метою самозахисту застосувати проти нього зброю.

Користувачі в соцмережах почали коментувати побачене.

«Ніхто не поважає закон, але всі лають поліцейських. Після цього випадку може господарі собак великих задумаються»,

«Вже одні були, які побаночках або пляшках стріляли....чи не пам'ятаєте? А як ситуація обернулася б якщо б куля відскочила в око дитині?»,

«Видна робота профі. Це радує»,

«Хлопці молодці! , собаку шкода... Але життя людини важливіше!»,

«У даному випадку в повному неадекваті саме громадянські на відео і не викликають у мене ніякої поваги, а викликають своєї повної неадекватністю огиду. А поліцейські молодці і все зробили правильно і законно», - пишуть люди.

Собака – друг людини! Але трапляються випадки, коли наші менші друзі починають поводитися агресивно, тоді доводиться приймати рішучі дії, як і трапилося вчора. Вчора патрульні вимушені були використати зброю для знешкодження агресивного собаки, оскільки він накинувся на поліцейського. До поліції надійшло повідомлення про порушення правил вигулу собак. Заявник повідомив, що у Ванному провулку перебуває нетверезий чоловік з собакою, який без намордника та повідця. Чоловік схвильовано додав, що тварина кидається на дітей. Патрульні за лічені хвилини прибули на місце виклику та виявили порушника з собакою, на яких скаржились перехожі. Чоловік поводив себе агресивно, на вимогу інспекторів заспокоїти тварину й одягнути на неї повідець не реагував. Порушник нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулась на поліцейського. На підставі статті 46 Закону України "Про Національну поліцію" (поліцейський може використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб), щоб знешкодити собаку, охоронці порядку використали вогнепальну зброю. 34-річного порушника інспектори затримали, а поранену тварину передали спеціалістам, які доставили її до ветеринарної лікарні. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дбайте про своїх домашніх улюбленців та будьте свідомими! Утримання домашніх тварин – це велика відповідальність за братів наших менших! У зв'язку з тим, що подія набула суспільного зацікавлення, надаємо відео з бодікамер патрульних, які знаходилися на місці події. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Montag, 4. Mai 2020

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