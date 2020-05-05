В Одесі скандал на дитячому майданчику з поліцейськими і агресивної собакою отримало продовження
Не мало шуму наробило подія, яка сталася вдень 3 травня в Ваному провулку біля дитячого майданчика.
Одна з мам викликала правоохоронців, так як поруч знаходився нетверезий чоловік з агресивною собакою бійцівської породи без намордника. Копи намагалися втихомирити чоловіка, потім пес кинувся захищати і отримав три кулі.
І ось тепер прес-служба патрульної поліції оприлюднила відео з нагрудних камер інспекторів, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
Курс валют зміниться з дня на день, українцям пояснили: "Ті, хто купить долари зараз..."
"До 9 тисяч гривень": українці зможуть отримати нову надбавку до пенсії, кому пощастить
Молодша сестра Кардашьян втерла ніс фігуристій родичці: "Новий стандарт!"
"Не вистачає 10 тисяч": гроші зникають з рахунків українців, важлива заява Приватбанку
На кадрах видно, що господар собаки вів себе неадекватно. Чоловік бив собаку і проігнорував вимоги правоохоронців надіти на неї ошийник.
Також видно, що тварина накинулося на патрульних, які були змушені метою самозахисту застосувати проти нього зброю.
Користувачі в соцмережах почали коментувати побачене.
«Ніхто не поважає закон, але всі лають поліцейських. Після цього випадку може господарі собак великих задумаються»,
«Вже одні були, які побаночках або пляшках стріляли....чи не пам'ятаєте? А як ситуація обернулася б якщо б куля відскочила в око дитині?»,
«Видна робота профі. Це радує»,
«Хлопці молодці! , собаку шкода... Але життя людини важливіше!»,
«У даному випадку в повному неадекваті саме громадянські на відео і не викликають у мене ніякої поваги, а викликають своєї повної неадекватністю огиду. А поліцейські молодці і все зробили правильно і законно», - пишуть люди.
Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови: відео божевілля на 2 травня
Як повідомляла Politeka, гігантську рибу виловили в лимані під Одесою: як вона виглядає, фото
Також Politeka писала, що в Одесі забили на карантин і кинулися відпочивати, відео: що відбувалося на травневі