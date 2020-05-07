Одеситам залишилося чекати зовсім недовго ослаблення карантину

11 травня протиепідемічний режим суттєво буде знижений в Одесі.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в четвер, 7 травня, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

У зв'язку з цим можна буде відновити роботу перукарнями та салонами краси, пральні, хімчистки, установам по ремонту взуття та одягу, а також закладам торгівлі непродовольчими товарами та громадського харчування ( в режимі на винос і літні майданчики). Проте всі вони повинні дотримуватися рекомендації Моз щодо карантинним заходам: обмежувати кількість відвідувачів, контролювати відстань між людьми, перевіряти температуру і проводити дезінфекцію.

Також в Одесі відкривають парки, сквери, музеї під відкритим небом, лісопарки, прибережні зони та відкриті спортивні майданчики.

Раніше ми повідомляли, мер Геннадій Труханов заявив, що

в Одесі карантин фактично завершено і місцева влада готується до відкриття туристичного сезону

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - повідомив мер.

За словами Труханова, обмеження, які не змогли дотримуватися в жорсткому режимі, тепер не втримати.

«Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді вказівки давати – закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - зазначив одеський голова.

Нагадаємо, 14-річну дівчинку знайшли на березі лиману під Одесою, врятувати не вдалося: кадри трагедії

Як повідомляла Politeka, одеситам показали, як їх будуть "ловити" на камери, фото: "Будемо знати в обличчя"

Також Politeka писала, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови: відео божевілля на 2 травня