У четвер, 14 травня, в Одесі буде тепло і без істотних опадів
Про це повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
За їх даними, що з'явилися на небі вранці хмари протримаються в Одесі майже весь день, лише ввечері погода проясниться. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-10 °С тепла, вдень 17-19 °C
Температура морської води 10-11 °C
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В Одеській області метеорологи обіцяють - мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 24-29 °С, в прибережній зоні 17-19 °C
На автодорогах області видимість добра.
Наші предки говорили, що негода у цей день передвіщає сурову і холодну майбутню зиму. А якщо сонце сходить ясно - все літо буде червоне, погожий. У цей час у давнину проводжали весну і зустрічали пролетье.
Раніше ми писали, що 12 травня в Одесі та області господарював циклон «Акі», який приніс шторм, злива і піщану бурю.
Відповідними кадрами діляться очевидці в соцмережах.
Так, наприклад селі Нагірне Ренійського району Одеської області місцеві жителі зняли піщану бурю.
У цей день в Одесі також було неспокійно.
Штормовий вітер розігнав хвилі на морі, які обрушувалися на чорноморське узбережжя.
Нагадаємо, на Одещині фермер не витримав втрати врожаю і звів рахунки з життям: подробиці
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Також Politeka писала, що циклон обрушився на Одесу, піщана буря, шторм і злива: кадри стихії