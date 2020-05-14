У четвер, 14 травня, в Одесі буде тепло і без істотних опадів

Про це повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає  Politeka.net 

За їх даними, що з'явилися на небі вранці хмари протримаються в Одесі майже весь день, лише ввечері погода проясниться. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-10 °С тепла, вдень 17-19 °C
Температура морської води 10-11 °C

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В Одеській області метеорологи обіцяють  - мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 24-29 °С, в прибережній зоні 17-19 °C
На автодорогах області видимість добра.

Наші предки говорили, що негода у цей день передвіщає сурову і холодну майбутню зиму. А якщо сонце сходить ясно - все літо буде червоне, погожий. У цей час у давнину проводжали весну і зустрічали пролетье.

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Раніше ми писали, що 12 травня в Одесі та області господарював циклон «Акі», який приніс шторм, злива і піщану бурю.

Відповідними кадрами діляться очевидці в соцмережах.

Так, наприклад селі Нагірне Ренійського району Одеської області місцеві жителі зняли піщану бурю.

У цей день в Одесі також було неспокійно.
Штормовий вітер розігнав хвилі на морі, які обрушувалися на чорноморське узбережжя.

Нагадаємо, на Одещині фермер не витримав втрати врожаю і звів рахунки з життям: подробиці

Як повідомляла Politeka, Одещину накрила рекордна посуха: стало відомо про перші втрати

Також Politeka писала, що циклон обрушився на Одесу, піщана буря, шторм і злива: кадри стихії

 