З'явилися унікальні кадри випробувань української крилатої ракети "Нептун" на полігоні в Одеській області

Відео надважливих випробувань оприлюднив Генштаб ЗСУ, передає (Щоб подивитися – проскролльте вниз).

У середу, 27 травня, на державному випробувальному полігоні Збройних Сил України “Алібей” в Одеській області стартували чергові випробування протикорабельного комплексу Р-360 “Нептун”.

Зазначимо, що ракетний комплекс "Нептун" - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельної ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів і берегових радіоконтрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневому і радіоелектронного протидії противника.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області пролунав вибух, який забрав життя чоловіка.

Пригода сталася увечері 27 травня в одному з приватних дворів у Біляївському районі.

Попередньо встановлено, що 47-річний чоловік загинув у своєму сараї від вибуху снаряда часів Другої Світової війни.

Загиблий був «чорним копачів», тобто захоплювався пошуками застарілого зброї та вибухівки і займався його розкопками.

На місці НП були знайдені міни, снаряди і різні боєприпаси. Приймаються заходи по їх знешкодженню.

Ракетний комплекс Нептун. Державні випробування. Відео Ракетний комплекс #Нептун. #Державні_випробування. ВІДЕО На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 “Нептун”. Завершити стрільби планують до кінця травня. Пуски здійснюються з Державного випробувального полігона Збройних Сил України "Алібей". Ракетний комплекс "Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів #крейсер, #есмінець, #фрегат, #корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіоконтрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби і року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника. Після прийняття на озброєння комплекс постачатимуть до Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗС України) . Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестуються зараз, друга – ракетні катери та корвети, третя платформа – авіаційні комплекси. Відео оперативно надано Телерадіостудія МО України Бриз Gepostet von Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine am Mittwoch, 27. Mai 2020

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