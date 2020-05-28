З'явилися унікальні кадри випробувань української крилатої ракети "Нептун" на полігоні в Одеській області
Відео надважливих випробувань оприлюднив Генштаб ЗСУ, передає (Щоб подивитися – проскролльте вниз).
У середу, 27 травня, на державному випробувальному полігоні Збройних Сил України “Алібей” в Одеській області стартували чергові випробування протикорабельного комплексу Р-360 “Нептун”.
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Зазначимо, що ракетний комплекс "Нептун" - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельної ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів і берегових радіоконтрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневому і радіоелектронного протидії противника.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області пролунав вибух, який забрав життя чоловіка.
Пригода сталася увечері 27 травня в одному з приватних дворів у Біляївському районі.
Попередньо встановлено, що 47-річний чоловік загинув у своєму сараї від вибуху снаряда часів Другої Світової війни.
Загиблий був «чорним копачів», тобто захоплювався пошуками застарілого зброї та вибухівки і займався його розкопками.
На місці НП були знайдені міни, снаряди і різні боєприпаси. Приймаються заходи по їх знешкодженню.
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