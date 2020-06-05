Напередодні курортного сезону в Одесі на пляжі та прибережні території вивели бійців Нацгвардії

Силовики будуть патрулювати курортні зони в районі Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузанівки. Інформацію про це оприлюднила прес-служба Національної гвардії України в соцмережах, передає Politeka.net

"Гвардійці патрулюють курортні зони на прибережних територіях Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузановки і в місцях масового відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Одеситів попереджають, що відпочивати можна, але без правопорушень та з дотриманням карантинних обмежень.

Раніше ми писали, на «Трасі здоров'я» поблизу пляжу «Дельфін» іноземець обстріляв з пістолета, що їде на велосипеді чоловіка, змусивши його стати на коліна і просити пощади.

44-річний громадянин Вірменії на грунті раптово виниклих неприязних відносин дістав пістолет і сім разів вистрілив у незнайомця, поранивши в обидві ноги і таз. Після цього зловмисник примусив потерпілого встати на коліна і просити вибачення.

Також ми повідомляли про стрілянину, яка виникла після бійки на проспекті Добровольського в Одесі.

Троє чоловіків посварилися, а потім побилися. Один вихопив ножа, а другий травматичний пістолет.

налякали Місцевих жителів звуки стрілянини, і вони викликали поліцію. Двоє чоловіків втекли, у третього - ножове поранення стегна

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