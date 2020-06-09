В Одесі батьки забили тривогу після того, як їхній син не прийшов додому

Як передає Politeka.net, про це повідомляється в прес-службі Національної поліції.

Так, стало відомо, що пропав підліток 15 років. З дому він пішов три дні тому і досі не повернувся.

Зниклий має довге волосся чорного кольору, худорлявий, є деякі проблеми з мовленням. Був одягнений у спортивний костюм.

«Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати підліток, просять повідомити за телефоном: (048) 746-29-07 або по спецлінії «102», - йдеться в повідомленні.

До цього в Одесі розшукували 16-річну Валерію Пашковську, яка зникла три дні тому в Суворовському районі міста Одеси. Дівчина пішла з дому 1 червня і до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо.

Прикмети Лери: зріст 160-165 см, очі сірі, довге русяве волосся, середньої статури. Була одягнена в сіру кофту і сині джинси.

До речі, ще недавно на території Одеського регіону розшукували двох дівчат, які пішли з дому та не повернулися.

З будинку в селі Троїцькому, що в Любашівському районі Одеської області в черговий раз втекла Борчук Тетяна 2002 року.

Друга розшукувана Романюк Марина 2004 року народження. Вона пішла з дому в Одесі в кінці місяця і батьки звернулися в поліцію за допомогою.

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