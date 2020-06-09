В Одесі батьки забили тривогу після того, як їхній син не прийшов додому
Як передає Politeka.net, про це повідомляється в прес-службі Національної поліції.
Так, стало відомо, що пропав підліток 15 років. З дому він пішов три дні тому і досі не повернувся.
Зниклий має довге волосся чорного кольору, худорлявий, є деякі проблеми з мовленням. Був одягнений у спортивний костюм.
Ратаковськи спустила спідницю, трохи не засвітивши пікантні місця на камеру: "Ось це розпуста"
Юна невістка Пугачової влаштувала зйомку без ліфчика, Микита Пресняков не стримався і перейшов на мат: "Це як..."
Принц Гаррі налякав змінами у зовнішності, Меган Маркл не стерпіла: "Він цілий день..."
Українці масово позбавляються від долара, важлива заява НБУ: що відбувається з курсом валют
«Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати підліток, просять повідомити за телефоном: (048) 746-29-07 або по спецлінії «102», - йдеться в повідомленні.
До цього в Одесі розшукували 16-річну Валерію Пашковську, яка зникла три дні тому в Суворовському районі міста Одеси. Дівчина пішла з дому 1 червня і до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо.
Прикмети Лери: зріст 160-165 см, очі сірі, довге русяве волосся, середньої статури. Була одягнена в сіру кофту і сині джинси.
До речі, ще недавно на території Одеського регіону розшукували двох дівчат, які пішли з дому та не повернулися.
З будинку в селі Троїцькому, що в Любашівському районі Одеської області в черговий раз втекла Борчук Тетяна 2002 року.
Друга розшукувана Романюк Марина 2004 року народження. Вона пішла з дому в Одесі в кінці місяця і батьки звернулися в поліцію за допомогою.
Нагадаємо, що діти безслідно зникли на Одещині: як вони виглядають
Як повідомляла Politeka, роми влаштували облаву на людей в центрі Одеси: момент потрапив на відео
Також Politeka писала, знущання одеського поліцейського над дітьми сполохали Україну, за справу взялося ДБР: фото