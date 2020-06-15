Якщо вам дороге ваше здоров'я

В мережі показали, чому не можна купатися в морі після того, як на Одесу обрушилася потужна злива

У ніч на 14 червня в Одесі пройшов проливний дощ, який затопив кілька вулиць, а також призвів до потопу на пляжі в Аркадії. У результаті рясних опадів знову забили грязьові фонтани з-під землі і потекли в прибережну зону відпочинку. Кадрами поділилися очевидці в телеграм-каналі «Odessa_info», передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відзначимо, що разом з дощовою водою в море потрапляє величезна кількість міського пилу, бруду і сміття, і фекалій.

У зв'язку з цим одеситів і гостей міста попередили, якщо їм дорого здоров'я, то на міських пляжах і, зокрема в Аркадії, найближчим часом краще утриматися від купання в морі.

Раніше ми вже писали, що морська вода біля берегів Одеси не відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними показниками. Про це повідомляє одеський лабораторний центр Моз.

«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб — на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як затопило Одеську область, відео: "Потоки води хлинули з гори"

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