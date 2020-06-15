В мережі показали, чому не можна купатися в морі після того, як на Одесу обрушилася потужна злива
У ніч на 14 червня в Одесі пройшов проливний дощ, який затопив кілька вулиць, а також призвів до потопу на пляжі в Аркадії. У результаті рясних опадів знову забили грязьові фонтани з-під землі і потекли в прибережну зону відпочинку. Кадрами поділилися очевидці в телеграм-каналі «Odessa_info», передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Відзначимо, що разом з дощовою водою в море потрапляє величезна кількість міського пилу, бруду і сміття, і фекалій.
У зв'язку з цим одеситів і гостей міста попередили, якщо їм дорого здоров'я, то на міських пляжах і, зокрема в Аркадії, найближчим часом краще утриматися від купання в морі.
Зірка «Сватів» Добронравов ошелешив постарілим видом поруч з красунями онучками: «Інша людина»
Підвищення пенсій, зарплат і аліментів: українцям розповіли, як зміняться виплати з 1 липня
Меган Маркл і принц Гаррі втратили шанс всього життя, скандальна правда: "Живуть, як..."
Сєдокова без одягу побешкетувала на катері з молодим коханцем: "Банда лизунів"
Раніше ми вже писали, що морська вода біля берегів Одеси не відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними показниками. Про це повідомляє одеський лабораторний центр Моз.
«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб — на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Одесу підсмажить під сонцем і заллє дощами: прогноз синоптиків на тиждень
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як затопило Одеську область, відео: "Потоки води хлинули з гори"
Також Politeka писала, на пляжі в Одесі влаштували свавілля, фото: "Скоро в море залізуть з тапчанами"