На пляжі в Одесі знайшли тіло жінки
Страшну знахідку виявили увечері 14 червня в кабінці для переодягання на пляжі в районі 10-ї станції Великого Фонтану, повідомила прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net.
Як виявилося, пенсіонерка звела рахунки з життям, повісившись на шарфі. Її тіло знайшов охоронець і повідомив в поліції.
Особистість загиблої вже встановлена, це одеситка 1936 року народження.
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У поліції уточнили, що за фактом відкрито кримінальне провадження за ст 115 КК з позначкою "Самогубство".
Раніше ми повідомляли про ще одну подію, що сталася на вихідних в селі Дачне, що під Одесою.
П'ять осіб отримали осколкові поранення після вибуху гранати.
Троє молодих чоловіків у віці 23-29 років знайшли у місцевому кар'єрі кілька гранат РГД-5, принесли їх додому і почали розбирати.
Поруч з ними у дворі знаходилися також 16-річна дівчина та 70-річна жінка. В результаті одна з гранат вибухнула. Всі п'ятеро отримали осколкові поранення кінцівок.
На місце НП прибули слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Після огляду поліція виявила та вилучила ще дві гранати. Обставини події встановлюються.
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