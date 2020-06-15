В Одесі неадекватний чоловік підійшов до поліцейського, попросив допомогти, а потім наросился на нього з кулаками
Подробиці повідомила прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За розповідями правоохоронців, чоловік звернувся до ним з питанням, як дістатися до міграційної служби. Коли помічник чергового почав пояснювати, неадекват накинувся на поліцейського і завдав йому кілька ударів по голові. В результаті копу знадобилася медична допомога.
Агресивного чоловіка затримали. Як з'ясувалося, він приїхав з Кіровоградської області. Свої дії він ніяк не пояснив, тепер його чекає комплексна психолого-психіатрична експертиза, а поки буяна помістили в СІЗО.
Долар вона зметнеться вгору, новий курс валют неминучий: українців попередили, що буде через МВФ
Долар і євро пішли у відрив, НБУ здивував новим курсом валют: що чекає гривню
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів», розкіш вражає: «Живе по сусідству з...»
"Дворазове підвищення": українцям роздадуть нові гроші, хто і на скільки "розбагатіє" з 1 липня
У поліції зазначили, що нападнику повідомили про підозру у ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Раніше ми повідомляли, у селі Дачне, що під Одесою, п'ять чоловік отримали осколкові поранення після вибуху гранати.
Троє молодих чоловіків у віці 23-29 років знайшли у місцевому кар'єрі кілька гранат РГД-5, принесли їх додому і почали розбирати.
Поруч з ними у дворі знаходилися також 16-річна дівчина та 70-річна жінка. В результаті одна з гранат вибухнула. Всі п'ятеро отримали осколкові поранення кінцівок.
На місце НП прибули слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Після огляду поліція виявила та вилучила ще дві гранати. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, Одесу підсмажить під сонцем і заллє дощами: прогноз синоптиків на тиждень
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як затопило Одеську область, відео: "Потоки води хлинули з гори"
Також Politeka писала, на пляжі в Одесі влаштували свавілля, фото: "Скоро в море залізуть з тапчанами"