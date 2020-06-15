В Одесі неадекватний чоловік підійшов до поліцейського, попросив допомогти, а потім наросился на нього з кулаками

Подробиці повідомила прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За розповідями правоохоронців, чоловік звернувся до ним з питанням, як дістатися до міграційної служби. Коли помічник чергового почав пояснювати, неадекват накинувся на поліцейського і завдав йому кілька ударів по голові. В результаті копу знадобилася медична допомога.

Агресивного чоловіка затримали. Як з'ясувалося, він приїхав з Кіровоградської області. Свої дії він ніяк не пояснив, тепер його чекає комплексна психолого-психіатрична експертиза, а поки буяна помістили в СІЗО.

У поліції зазначили, що нападнику повідомили про підозру у ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше ми повідомляли, у селі Дачне, що під Одесою, п'ять чоловік отримали осколкові поранення після вибуху гранати.

Троє молодих чоловіків у віці 23-29 років знайшли у місцевому кар'єрі кілька гранат РГД-5, принесли їх додому і почали розбирати.

Поруч з ними у дворі знаходилися також 16-річна дівчина та 70-річна жінка. В результаті одна з гранат вибухнула. Всі п'ятеро отримали осколкові поранення кінцівок.

На місце НП прибули слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Після огляду поліція виявила та вилучила ще дві гранати. Обставини події встановлюються.

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