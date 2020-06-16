Чотири пляжі не відповідають нормам

Стало відомо, на яких пляжах Одеси можна загоряти і купатися в морі без побоювання для здоров'я

У силу сформованих причин багато українців у цьому році розглядають відпочинок в Одесі, як один з реальних варіантів оздоровитися, однак не тут то було.

Як виявилося, на чотирьох пляжах мікробіологічні показники морської води відповідають нормам. Про це повідомив «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», передає Politeka.net.

Зокрема, купатися не рекомендується на пляжах Аркадія, Ланжерон, «Дельфін» і 13-а станція Великого Фонтану.

«Проби морської були відібрані: в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах м. Одеси, Лиманського, Овидиопольського районів - 93 проби на мікробіологічні показники, з них не відповідали нормативним вимогам за мікробіологічними показниками 12 проб (м Одеса - пляжі 13ст. Великого Фонтану, «Аркадія», «Дельфін», «Ланжерон»)», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що всі проби морської води на санітарно-хімічні показники відповідали гігієнічним вимогам.

Купальний сезон, який в Одесі стартував 15 травня, триватиме до 15 вересня.

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Страшну знахідку виявили увечері 14 червня в кабінці для переодягання на пляжі в районі 10-ї станції Великого Фонтану. Пенсіонерка звела рахунки з життям, повісившись на шарфі. Її тіло знайшов охоронець і повідомив в поліції.

Особистість загиблої вже встановлена, це одеситка 1936 року народження.

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