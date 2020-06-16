Електросирени будуть включати по черзі в кожному районі міста

В середу 17 червня, у всіх районах Одесі пролунає виття сирен

Про це попереджає всіх жителів і гостей міста прес-служба одеської мерії, передає Politeka.net.

У середу, 17 червня, будуть проводити комплексну перевірку автоматизованої системи централізованого оповіщення з запуском електросирен та гучномовців.

Електросирени будуть включатися по черзі в кожному районі міста.

Як повідомляє прес-служба міськради, поетапне включення сирен заплановано на період з 14.00 до 14:30.

«Інформація надана з метою запобігання можливих непорозумінь серед населення при переривчастому звучання електросирен», - пояснили в мерії.

Раніше ми повідомляли про те, що відпочиваючими не рекомендують купатися в морі на чотирьох пляхах Одеси, так як там вода не відповідають нормам на мікробіологічні показники.

зокрема, купатися небезпечно для здоров'я на пляжах Аркадії, Ланжерона, «Дельфін» і 13-а станція Великого Фонтану.

«Проби морської були відібрані: в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах м. Одеси, Лиманського, Овидиопольського районів - 93 проби на мікробіологічні показники, з них не відповідали нормативним вимогам за мікробіологічними показниками 12 проб (м Одеса - пляжі 13ст. Великого Фонтану, «Аркадія», «Дельфін», «Ланжерон»)», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що всі проби морської води на санітарно-хімічні показники відповідали гігієнічним вимогам.

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