В мережі показали, як елітний район Аркадія на одеському узбережжі забудували висотками і перетворили на бетонні джунглі

Кадри зроблені з висоти пташиного польоту, їх показав у соцмережах урбаніст Костянтин Ємельянов, передає Politeka.net.

Курортна прибережна зона в Аркадії і на Гагарінському плато виглядає зараз, як ущільнений спальний район з висотками по 25 поверхів стіна в стіну. По всій імовірності, один з елітних районів Одеси незабаром ризикує втратити цей статус.

Урбаніст звернув увагу, що на найдорожчою і цінної землі, де раніше була територія курортів і парків, влада Одеси дозволили будувати житло найнижчого класу без розвитку інфраструктури.

«Мер на публіці нарікає і апелює до того, що він ніяк не може вплинути на ситуацію і Київ його не чує. Правда? Я не розумію, як за 5 з хвостом років не було можливості через Київ, медіа і т. д. вирішити проблему хаотичної забудови», - написав він.

Користувачі в соцмережах з гнівом коментують хаотичні забудови у курортній зоні Одеси.

«Мер розводить лохів, коли робить такі заяви.

Виділяє землю під будівництво і видає градусловия міськрада і мерія, тобто його соратники по партії і його підлеглі. Це два найважливіших базису, без яких будівництво не може взагалі бути здійснена», «Забавно, що там живуть люди з IT компаній. Пекло порожнє, всі чорти тут», «Жах», - пишуть в коментарях.

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