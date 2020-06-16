В мережі показали, як елітний район Аркадія на одеському узбережжі забудували висотками і перетворили на бетонні джунглі
Кадри зроблені з висоти пташиного польоту, їх показав у соцмережах урбаніст Костянтин Ємельянов, передає Politeka.net.
Курортна прибережна зона в Аркадії і на Гагарінському плато виглядає зараз, як ущільнений спальний район з висотками по 25 поверхів стіна в стіну. По всій імовірності, один з елітних районів Одеси незабаром ризикує втратити цей статус.
Урбаніст звернув увагу, що на найдорожчою і цінної землі, де раніше була територія курортів і парків, влада Одеси дозволили будувати житло найнижчого класу без розвитку інфраструктури.
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«Мер на публіці нарікає і апелює до того, що він ніяк не може вплинути на ситуацію і Київ його не чує. Правда? Я не розумію, як за 5 з хвостом років не було можливості через Київ, медіа і т. д. вирішити проблему хаотичної забудови», - написав він.
Користувачі в соцмережах з гнівом коментують хаотичні забудови у курортній зоні Одеси.
«Мер розводить лохів, коли робить такі заяви.
Виділяє землю під будівництво і видає градусловия міськрада і мерія, тобто його соратники по партії і його підлеглі. Це два найважливіших базису, без яких будівництво не може взагалі бути здійснена», «Забавно, що там живуть люди з IT компаній. Пекло порожнє, всі чорти тут», «Жах», - пишуть в коментарях.
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