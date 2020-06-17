У середу, 17 червня погода порадує одеситів сонцем, а ось по області очікується дощ з грозою

Як передає про це повідомляють синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Вже з самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо не буде нагадувати про похмурих досвітніх годинах. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-18 ° С, вдень 22-24 °C

Температура морської води 19-20 °C

По Одеській області метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози місцями шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19 °С, вдень 22-27 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

До цього повідомлялося, що в силу сформованих причин багато українців у цьому році розглядають відпочинок в Одесі, як один з реальних варіантів оздоровитися, однак не тут то було.

Як виявилося, на чотирьох пляжах мікробіологічні показники морської води відповідають нормам. Про це повідомив «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

зокрема, купатися не рекомендується на пляжах Аркадія, Ланжерон, «Дельфін» і 13-а станція Великого Фонтану.

Нагадаємо, Одесу підсмажить під сонцем і заллє дощами: прогноз синоптиків на тиждень

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як затопило Одеську область, відео: "Потоки води хлинули з гори"

Також Politeka писала, на пляжі в Одесі влаштували свавілля, фото: "Скоро в море залізуть з тапчанами"