Зв'язку з дівчинкою немає

В Одесі батьки звернулися в поліцію з проханням розшукати їх 17-річну доньку, яка безслідно зникла

Відомо, що Анастасія Костюк, 2004 року народження, проживає в Малиновському районі міста. Вчора, 17 червня, вийшла з дому і досі не повернулася.



Відповідне повідомлення про зникнення оприлюднила прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

Дівчина має зріст 155 см, середньої статури. У неї темне волосся і карі очі.

У момент зникнення Настя була одягнена у світлу куртку, чорні джинси, білі кросівки.

«Всіх, хто володіє інформацією про те, де може перебувати Анастасія Костюк, просять повідомити у Малиновський ОП по телефону (048) 765-75-27 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні.

До цього в поліції була оголошена в розшук Дугінова Поліна 2006 року народження, яка пізно ввечері 15 червня пішла з дому в невідомому напрямку і тепер від дівчинки немає ніяких звісток.

Вона була одягнена у чорну сорочку, чорні шорти та білі кросівки.

Поліна виглядає на 13-16 років. Її зріст 160-162 см, дівчинка середньої статури, сутула, волосся пофарбовані в рожевий колір середньої довжини, очі карі.



Також в Одесі зникла 16-річна Габрієлян Лаура Амаякивна, 2003 р. Вона окинула місце проживання ще 10 червня і до теперішнього часу про місцезнаходження дівчини нічого не відомо.

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