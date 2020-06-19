Влітку в Одесі почастішали зникнення неповнолітніх дівчат

Про черговий випадок повідомляє прес-служба ГУНП області, передає Politeka.net.

Як стало відомо, 17 червня пішла з дому і не повернулася 16-річна Христина Галай. Її оголосили в розшук Шевченківським відділком поліції.

Зникла дівчина має зріст 174 см, худорлявої статури, у неї темне волосся.

Була одягнена в чорну футболку та сині джинси.

«Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просять повідомити в Шевченківське відділення поліції по телефону (048) 779-49-67 або по спецлінії "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, в розпал курортного сезону в Одесі активізувалася малолітня банда, яка нападає на перехожих, а потім відбирає у них все цінне.

Так, троє підлітків запримітили жертву на вулиці Варненської і вирішили її пограбувати.

Один вдарив його в потилицю, від чого чоловік упав. Після цього вони втрьох побили чоловіка, відібрали у нього 2,5 тисячі гривень і втекли.

Копи розшукали і вже затримали двох 15-річних зловмисників. Їм повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Третього оголосили в розшук. За скоєне неповнолітніх загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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