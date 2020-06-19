Південь Одеської області опинився в числі найбільш постраждалих через посуху, де зафіксована загибель 70% всіх посівів врожаю

В минулому місяці в Кабміні обіцяли виділити дотації постраждалим фермерам, проте, як з'ясувалося, допомогу аграріям досі ніхто не виділив.

В уряді кажуть, що немає механізмів для цього.

«На півдні Одеської області складна ситуація. Ми продовжуємо вивчення питання. На даний момент у нас, у Кабінету міністрів, немає механізмів допомоги приватному сектору, – заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

Також він додав, що в міністерстві вивчають це питання і сподіваються "разом з комітетом, знайти якесь законодавче рішення".

Нагадаємо, що аномально тепла зима, відсутність дощів і снігу призвели до катастрофічної ситуації з урожаєм озимих культур в Одеській області.

«Серед найбільш постраждалих – господарства Болградського, Ізмаїльського, Татарбунарського, Кілійського та Ренійського районів, де зафіксована загибель 70% посівів. На 50% площ загинули посіви в Білгород-Дністровському, Біляївському, Арцизькому, Саратському та Тарутинському районах, – повідомив начальник управління аграрної політики Одеської ОДА Іван Петрів.

Нагадаємо, на Одещині фермер не витримав втрати врожаю і звів рахунки з життям: подробиці

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