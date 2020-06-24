Нафтопродукти продовжують витікати із затонулого під Одесою танкера "Делфі", найгірше, що вони розповзаються по міських пляжів

Депутат Одеської міської ради Олександр Захаров опублікував на сторінці Facebook знімки, на яких видно велику масляну пляму навколо танкера "Делфі", яка свідчить про черговий витік палива з судна.

За словами депутата, масляна пляма через течію пішла в бік пляжу "Ланжерон".

"Що це? Залишки палива, солярки, сорбенту, які "осіли" на дні?" – Захаров поставив риторичні питання.

На оприлюднених ним кадрах видно, як велика пляма станом на 15:00 вівторка, 23 червня, вже дісталася до пляжу "Отрада" і попрямувала у бік пляжу "Ланжерон".

У Державній екологічній інспекції в Одеській області з'явилося попередження від спеціалістів, які заборонили громадянам купатися на пляжах Одеси через невідповідність санітарно-мікробіологічних показників. Вміст шкідливих речовин в цій області в 2,2 рази перевищує норму, вони дісталися міських пляжів.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно "Делфі", яке знаходилося в акваторії порту "Південний", зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси. У підсумку танкер сів на мілину недалеко від пляжу "Дельфін". Судно знаходиться на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.

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