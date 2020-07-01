В Одеській області поліцейські збилися з ніг, розшукуючи дитину

Подільським ВП розшукується 10-річний Артем Іоніца, який ввечері, 30 червня, пішов з дому і не повернувся.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП.

Прикмети хлопчика: зріст 140 см, худорлявої статури, коротке каштанове волосся, блакитні очі. Особливі прикмети: шрам на голові. Був одягнений у синій спортивний костюм і сині кросівки.

Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про те, де може перебувати зниклий хлопчик, просять повідомити Подільський ВП за телефонами: (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20, (04862) 4-20-21 або на спецлінію «102».

Також раніше повідомлялося, що під Одесою розшукують маленьку дівчинку, яка безслідно зникла напередодні. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

Зокрема, Усатовске відділення поліції в Одеській області розшукує Борейко Єлизавету Олександрівну 2010 року народження, яка пропала сьогодні близько 11:00 ранку. Дівчинка пішла з дому та не повернулася.

Прикмети зниклої дівчинки: зріст 130 см, темне коротке волосся, бліда шкіра і сірі очі. Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дитини просять зателефонувати за телефонами: (048)779-46-62, (048)52-25-771 або 102.

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