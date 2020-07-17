В Одеській області поліція оголосила в розшук відразу двох дівчаток, які зникли

Як повідомили в поліції, на даний момент ведуться пошуки 16-річної Ганни Амбросиенко. Жителька села Великий Дальник вийшла з дому 16 липня і зникла, передає Politeka.net.

Прикмети дівчини: зріст 150-155 см, середньої статури, світло-русяве волосся.

Особливі прикмети - родимка на носі і шрам на лівій руці.

Була одягнена в різнокольорові лосини.

«Будь-яку інформацію щодо зниклої, прохання повідомляти за телефоном: (048)779-46-62, (048)52-25-771 або на лінію 102», - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо про ще одну зниклу.

Білгород-Дністровським відділом поліції в Одеській області розшукується 16-річна Бонетті Глорія Джованивна, яка 16 липня пішла до знайомих і досі не повернулася.

На вигляд зниклої 16-17 років, зріст 164 см. В дівчини чорне довге волосся і темні очі.

Була одягнена: в темні лосини, чорну футболку, білі кросівки з блакитною підошвою, мала сережки і кільце з жовтого металу.

У поліції зазначають, що дівчина глухоніма і закликали з будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, повідомляти у Білгород-Дністровський відділ поліції по телефону (04849) 28 36 1 або по спецлінії «102».

Раніше ми повідомляли, стало відомо ім'я поліцейського, якого підозрюють у нарузі над малолітньою дівчинкою в Одесі.

Ним виявився інспектор сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції і колишній куратор програми з протидії домашньому насильству "Поліна Михайло Положенцев. Йому вже вручили підозру співробітники ДБР.

Нагадаємо, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.

Як повідомляла Politeka, діти без вісті пропали під Одесою, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.

Також Politeka писала, що молодий одесит зник за дивних обставин, поліція збилася з ніг: фото і прикмети