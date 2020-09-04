На базі відпочинку в курортному селищі Одеської області 20-річна дівчина вирішила самостійно народити дитину, але сталося непоправне

Подробиці повідомляє « Бессарабія INFORM ».

За інформацією видання, мешканка села Городнє Болградського району приховувала свою вагітність від родичів і медиків. Також відомо, що у 20-річної дівчини вже є маленька дитина і коли прийшов час народжувати, вона вирішила, що впорається з цим самостійно.

Пологи почалися у дівчини вночі в курортному селищі Приморське Кілійського району, де вона працювала на одній з баз відпочинку.

"Процес пішов набагато гірше, ніж вона очікувала і коли малюк з'явився на світ, у породіллі почалася сильна кровотеча», - йдеться в публікації.

Злякавшись за своє життя, дівчина подзвонила в швидку і коли медики приїхали, то побачили її в калюжі крові.

За даними ЗМІ, врятувати новонароджене немовля медики виявилися не в силах, він помер. Що стосується породіллі, то з нею все добре, зараз вона знаходиться в місцевій лікарні і її життю нічого не загрожує.

Поліції доведеться розібратися в ситуації і встановити точну причину загибелі дитини.

Ще одна кричуща ситуація, пов'язана з недолугою матір'ю, розлетілася по мережі. Про неї ми повідомляли раніше.

Так, в Києві мешканка Одеської області носила в господарській сумці грудного малюка, одягненого в зимову куртку. Небайдужі перехожі викликали правоохоронців, які звільнили дитину з сумки і зацікавилися жінкою. Як виявилася, вона приїхала в столицю з Реніського району і у неї ще є шестеро дітей.

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