У вівторок, 8 серпня Одесу знову скували масштабні затори через комунальників
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Автомобілісти і пасажири громадського транспорту обурені до меж. Але Одеса не дарма вважається центром гумору, деякі водії не перестають жартувати і стоячи в пробці.
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Так, один з них написав у додатку "2ГІС": "Продам місце в пробці, ближче до світлофора".
Раніше ми повідомляли, що з п'ятниці 4 вересня було закрито рух по вулиці Канатній на ділянці від Семінарської до Бісквітного провулка у зв'язку з ремонтом теплотраси. Орієнтовно роботи триватимуть до 15 жовтня.
"Це останній етап капремонту труб, які не перекладалися. Після завершення робіт вся гілка від Італійського бульвару до вулиці Сегедської буде капітально відремонтована, що дозволить уникнути нових розкопок в найближчі 30 років», - повідомила директор директор компанії «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова.
Також стало відомо, що у зв'язку з перекриттям тимчасово змінюється схема руху тролейбусів № 10 і 11. Тепер вони об'їжджатимуть через проспект Шевченка.
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