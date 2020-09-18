По всій видимості, одесити розгадали загадку появи невпізнаного літаючого об'єкта в небі над містом
Нове відео, яке багато що пояснює, з'явилося в телеграм-канал "Одеса INFO", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Люди прийшли до висновку, що це повітряна мішень, використовувана військовими в навчаннях.
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"Спільними зусиллями наших читачів дійшли висновку, що це повітряні мішені, які використовуються військовими у навчаннях. Вони спускаються на парашутах, поки по них стріляють", - йдеться в публікації.
Відзначимо, що вчора ввечері, 17 вересня, одесити знову спостерігали в небі над морем досить дивні об'єкти, що світяться.
"Зовні ніби летіло 2 літаки, а один розсипався. Другий довго летів, став розвертатися і теж розсипався. Що це?» - написала мешканка Одеси, яка зафіксувала світіння на камеру телефону.
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До слова, самі військові заперечували свою причетність до НЛО.У командування Повітряних сил ЗС України заявили, що жоден літак або вертоліт в цей час не пролітав над Одесою та її околицями. Також в небо не випускали ніякі літальні апарати. Це стосується як військових, так і цивільних, пишуть місцеві ЗМІ.
У командуванні припустили, що одесити могли спостерігати світіння від китайських ліхтариків.
Нагадавши, у небі над Одесою помітили НЛО, унікальні кадри
Як повідомляла Politeka, "Наближається і віддаляється": в Одеській області зняли НЛО, неймовірне відео
Також Politeka писала, що поява НЛО над Одещиною обростає новими загадками, військові ні до чого