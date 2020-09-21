В Одеському міськздраві прокоментували резонансне відео з лікарні, на якому показана низка з машин швидкої допомоги

Як розповіла директор міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, скупчення швидких біля міської лікарні №5 в останні три дні дійсно було.

Це пов'язано з тим, за словами чиновниці, що дана лікарня є "сортувальною". Саме туди привозять хворих з підозрою на китайський вірус, а потім в залежності від результату аналізу перенаправляють в інші лікарні.

Вона пояснила, що результати ПЛР-тестів зазвичай приходять близько восьмої-дев'ятої вечора.

"У цей час "швидкі " починають транспортування пацієнтів. А так як жителі часто затягують зі зверненням до лікарні до вечора, в ті ж вісім-дев'ять годин нових пацієнтів починаю привозити до приймального відділення», - пояснила Якименко.

Таким чином в 5-й міській лікарні і утворився затор зі швидких.

За останніми даними на території Одеської області зафіксовано ще 188 нових випадків китайського вірусу.

Загальна кількість заражених з початку пандемії становить 11 609 осіб. З них 4 741 людина-жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 188 нових випадків захворювання, з них 43 — у одеситів, 145 — у жителів районів області. Померли від ускладнень, викликаних вірусом 160 осіб, видужали 2427, продовжують хворіти 9023 хворіють, під підозрою перебувають 13207 жителів.

В Україні на ранок, 21 вересня, всього з початку епідемії 178 353 хворих-19. З них 3 583 людини померли і 78 184 пацієнта одужали. За минулий день вірус підтвердився ще у 2 675 українців.

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