Врятований від суїциду школяр з Кілії Одеської області розповів, що з спонукало його зробити такий страшний вчинок – перерізати собі горло прямо на уроці

Про це 15-річний Павло Косенко розповів в інтерв'ю телеканалу « Україна », перебуваючи на лікарняному ліжку.

За словами підлітка, до самогубства він готувався тиждень і написав три передсмертні записки. В одній з них школяр зізнався, що його «дістав предмет хімія», а його викладач нібито систематично зацьковував учня.

«У дев'ятому класі він сказав, що мені в десятий клас не потрібно, що я занадто тупий для десятого класу. Говорив: "у тебе мозок, як у Мавпи. Тільки мавпа не зможе зрозуміти хімію»", - поскаржився Павло.

Зараз хлопець вже шкодує про свій вчинок і зізнається, що спроба суїциду була дурістю.

"Треба було вирішити більш розумно. Потрібно було всім говорити про це. Те, що я зробив, це було нерозумно. Я після цього полюбив життя", - говорить він.

У той же час мати хлопчика розповіла, що вже не раз ходила до класної керівниці зі скаргами на вчителя хімії, однак це не допомагало. Сам же викладач Віктор Кущев спростовує всі звинувачення підлітка в цькуванні.

"Такого не було. Запитуйте у інших. Я ніколи дітей не називаю такими словами. Я можу в загальному сенсі сказати, що ти — погана людина, що у тебе недоліки. Але ображати-ніколи", - заявив педагог.

За його твердженнями, на уроці в той нещасливий день назвав прізвище Павла тільки один раз.

"Під час уроку я пояснював, як треба пронумеровувати атоми. Випадково вийшло, що я його першим назвав. Косенко має право ось так робити, а Голіков — ось так, інший варіант показую на дошці», — розповів учитель.

Свою провину він визнає частково, так як, за його ж словами, просто не знайшов педагогічного підходу до підлітка. Тепер в ситуації повинна буде розібратися спеціальна комісія.

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