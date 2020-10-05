Тільки цього не вистачало

Стало відомо про злісні діяння вандалів у трамваї Одеси

Про це повідомила місцеве видання « Думська ", з посиланням на прес-служба КП «Одесміськелектротранс», розмістивши фотографії на додачу.

Увечері в неділю, невідомі хулігани атакували громадський транспорт. Вони закидали камінням трамваї №7, що проїжджають по вулиці Паустовського. У двох вагонах побили шибки. Пошкоджені вагони доведеться тимчасово зняти з маршруту, щоб замінити розбиті стекла.

"Результат-виведені з ладу трамваї. Все це відбувається в умовах максимальної напруги сил і засобів – заходи карантину обмежують кількість перевезених пасажирів числом посадочних місць, і для того, щоб вивезти максимальну кількість пасажирів КП «ОГЕТ» виводить на лінію практично всю справну техніку», — розповіли в прес-службі.

До цього ми повідомляли про злісні діяння вандалів у липні місяці. Тоді троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французькому бульварі порізали сидіння в салоні і розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію і намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.

Ще один інцидент трапився на вулиці Маловського. Невідомі вирішили розважитися і почали кидати каміння у вагон маршруту №18, який йшов у депо. В результаті хулігани розбили лобове скло і поранили водія трамвая.

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