На найбільшому промтоварному ринку "Сьомий кілометр", який знаходиться поблизу Одеси, жінка зірвалася з висоти

Кадри з місця події показав телелеграм-канал "Одеса INFO", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили очевидці, жінка з незрозумілих причин зірвалася з другого ряду контейнерів і впала на землю. Це сталося в понеділок, 5 жовтня.

Свідки того, що сталося кажуть, що у неї зламаний хребет.

На відео видно, як постраждала лежить на землі, а навколо не стовпилися люди. Цілком ймовірно, чекають приїзду бригади швидкої допомоги.

Раніше ми повідомляли, що на промринку «7 кілометр» грабіжники відібрали у продавця товар і переїхали автомобілем покупницю.

За словами копів, двоє невідомих під'їхали на "Жигулях" до продавця, який на моторолері віз до контейнера мотоблок і дитячий велосипед, відібрали у нього товар і зникли.

Тим часом, потерпілий викликав поліцію, яка по гарячих слідах влаштувала погоню за грабіжниками. Ховаючись від переслідування, зловмисники наїхали «Жигулями» на відвідувачку промринку.

В результаті жінка отримала травми руки і стегна.

Поліцейські розповіли, що їм вдалося заблокувати автомобіль злодіїв і затримати водія, при цьому пасажиру вдалося на ходу вискочити з машини і сховатися в натовпі.

ЧП на 7 километре Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 5. Oktober 2020

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