Сміття на це місце приносять з 2014 року

В Одесі вже протягом шести років лежить стихійне звалище побутових відходів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Підслухано Одеса".

Так, місцеві повідомляють, що з 2014 року за адресою 1-й травневий провулок утворилося масове звалище побутових і непобутових відходів.

"Це величезна ділянка, яка завалюється різним сміттям не тільки жителями прилеглих будинків, а й привозиться іншими жителями Одеси. За стільки років це звалище перетворилася в смердючі гори гниючих відходів, по яких бігають щури, собаки. Сміття підходить вже під вікна сусідніх будинків", - повідомляють місцеві.

Також одесити розповідають, що до 2014 року у жителів був укладений договір на вивезення сміття і вони оплачували все регулярно і на вулицях стояли контейнери. Однак в 2014 році контейнери зникли, рахунки перестали приходити і утворилося стихійне звалище.

Місцеві наголосили на тому, що на даній ділянці повинні знову з'явитись контейнери, а вони продовжають сплачувати за вивезення сміття.

В коментарях до допису здивувались, чому люди протягом шести років залишали сміття на вулиці, а тепер раптом замислились про цю проблему.

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