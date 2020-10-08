Одесити влаштували мітинг із вимогою встановити на дорозі світлофор
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Підслухано Одеса".
Так, жителі житлового комплексу "34 перлина" вийшли на вулицю з плакатами та вимагали встановити світлофор на вулиці Басейна/Водопровідна.
"Сьогодні ввечері жителі 34 перлини вийшли з вимогою встановити світлофор на вулиці Басейна/Водопровідна", - йдеться в повідомленні.
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На плакатах написані заклики встановити світлофор, щоб убезпечити район від ДТП.
"ДТП припиніть - світлофор установіть!", - йдеться на одному з плакатів.
В коментарях люди пишуть, що забудовник продав одеситам квартири у ЖК "34 перлина", однак не попіклувався про світлофор, і люди в цій місцевості вимушені перебігати дорогу.
Втім, були і ті, хто не оцінив таку ініціативу, наголошуючи, що новий світлофор спровокує затори в місті.
"Хай буде пробка. Нехай Кадор будує естакаду", "Забудовник впхав квартири, вони там кожен раз перебігають дорогу. Забудовнику по* на мешканців) А вони бунтують, скоро збивати будуть перебігаючих зайців", "Більше новобудов, більше світлофорів, більше заторів. Даєш на кожен новобуд по новому світлофору", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що в Одесі сталася масштабна ДТП з постраждалими, кадри аварії: "хотів об'їхати".
А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.