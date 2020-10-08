У Херсонській області автомобіль збив підлітка, і тепер він у комі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію пресслужби поліції Херсонської області.

Так, у Новій Каховці 15-річний хлопець після ДТП впав у кому.

Аварія сталася на проспекті Перемоги. В результаті зіткнення 15-річний мопедист отримав важку травму і наразі хлопець він в тяжкому стані в реанімаційному відділенні, він знаходиться в комі.

На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що 21-річний водій автомобіля Shkoda не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на мотоскутер, на якому їхав 15-річний хлопець. Від удару мопедист впав на асфальт, а легковик продовжив рух і здійснив зіткнення з мікроавтобусом, який зупинився для повороту ліворуч.

В результаті ДТП підлітка з травмами голови доставили в реанімаційне відділення міської лікарні. Вже у медичному закладі хлопець впав у кому. Лікарі намагаються стабілізувати його стан.

В поліції повідомляють, що на вигляд водій легковика був тверезим, однак в лікарні у нього все-таки взяли біоматеріали для встановлення наявності в крові алкоголю.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Одесі сталася масштабна ДТП з постраждалими, кадри аварії: "хотів об'їхати".

А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.