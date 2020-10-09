У Миколаєві автомобіль збив двох пішоходів і зник з місця ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Новини N".

Так, водій Ford Fusion в центрі Миколаєва збив двох пішоходів і втік з місця аварії, однак згодом правоохоронцям вдалось його затримати.

ДТП сталася на проспекті Центральному, навпроти магазину "Сотка". Водій автомобіля Ford Fusion збив двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину в недозволеному для переходу місці, після чого зник з місця події.

В результаті ДТП постраждали двоє пішоходів - чоловіки віком 21 і 18 років. Їх з місця події доставили в лікарню, стан оцінюється як важкий.

Правоохоронці почали відпрацьовувати прилеглу територію і вже через кілька хвилин встановили місцезнаходження автомобіля, водій якого збив хлопців. Ford Fusion стояв на перетині вулиць Потьомкінська і Московська, однак водія в салоні не було.

Згодом водія також вдалось знайти. Ним виявився 20-річний місцевий житель, чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння.

За даним фактом проводиться розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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