У Херсоні сталася пожежа в багатоповерховому будинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, у четвер, 8 жовтня, о 19:05 на номер служби "101" в місті Херсон надійшло повідомлення про загорання квартири в багатоквартирному будинку, який розташований на вулиці Миру.
На місце події було направлено рятувальників Дніпровського району міста. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці побачили, що з кватирки на першому поверсі йде дим. Також рятувальники почули крики жінки, яка благала про допомогу.
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Через віконну решітку вогнеборці загасили палаючий диван та речі, що лежали на ньому. Площа пожежі склала 4 кв. м. Потрапивши в середину задимленої квартири, рятувальники винесли двох людей, якими виявились жінки з обмеженими можливостями. Також рятувальники вивели з палаючої квартири літнього чоловіка. Медики оглянули врятованих людей, потреби в їх госпіталізації не було. Причина загорання встановлюється.
Раніше повідомлялось, що в Одеській області згорів снігоприбиральний потяг на тупиковій колії Білгород-Дністровської залізничної станції. Прибулі рятувальники ліквідували пожежу протягом 45 хвилин на площі 30 квадратних метрів.
Нагадаємо, одеситів сполошила НП в центрі міста, кадри: "гуркіт і загроза пожежі".
Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр" в Одесі, дим видно здалеку: відео НП.
Також Politeka писала, що Одеська електричка спалахнула під час руху: відео Вогняної НП.