У Херсоні сталася пожежа в багатоповерховому будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у четвер, 8 жовтня, о 19:05 на номер служби "101" в місті Херсон надійшло повідомлення про загорання квартири в багатоквартирному будинку, який розташований на вулиці Миру.

На місце події було направлено рятувальників Дніпровського району міста. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці побачили, що з кватирки на першому поверсі йде дим. Також рятувальники почули крики жінки, яка благала про допомогу.

Через віконну решітку вогнеборці загасили палаючий диван та речі, що лежали на ньому. Площа пожежі склала 4 кв. м. Потрапивши в середину задимленої квартири, рятувальники винесли двох людей, якими виявились жінки з обмеженими можливостями. Також рятувальники вивели з палаючої квартири літнього чоловіка. Медики оглянули врятованих людей, потреби в їх госпіталізації не було. Причина загорання встановлюється.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області згорів снігоприбиральний потяг на тупиковій колії Білгород-Дністровської залізничної станції. Прибулі рятувальники ліквідували пожежу протягом 45 хвилин на площі 30 квадратних метрів.

Нагадаємо, одеситів сполошила НП в центрі міста, кадри: "гуркіт і загроза пожежі".

Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр" в Одесі, дим видно здалеку: відео НП.

Також Politeka писала, що Одеська електричка спалахнула під час руху: відео Вогняної НП.