В Одесі чоловік намагався накласти на себе руки, відкривши в квартирі газ

Про спробу самогубства розповіли в патрульній поліції, передає Politeka.net

Жителі багатоповерхового будинку, які проживають на вулиці Ільфа і Петрова відчули запах газу в під'їзді. Вони викликали поліцейських і розповіли, що їх сусід має намір вчинити суїцид.

Також вони повідомили, що чоловік вже не в перший раз намагається накласти на себе руки.

У патрульній зазначили, що оскільки сьогодні була загроза життю всім мешканцям будинку-міг статися вибух, інспектори прийняли невідкладне рішення потрапити в квартиру самостійно, не чекаючи відповідних служб.

Поліцейські в присутності сусідів зайшли в приміщення і побачили, що в кімнаті знаходився чоловік, який ледь дихав, а на кухні була включена газова плита.

Правоохоронці швидко відключили газ, а чоловіка передали прибулим медикам.

Прийшовши до тями одесит зізнався, що намагаючись себе вбити, порізав вени на руках, але довести справу до кінця не зміг. Тому вирішив вчинити суїцид іншим способом (відкрив газ), але патрульні йому завадили.



Не так давно ми писали про ще одну спробу самогубства в Одесі. Чоловік намагався зістрибнути з 10 поверху на вулиці Тополевій.

Прибулі на місце копи побачили, як чоловік сидів на козирку вікна і нікого до себе не підпускав. Патрульні після психологічних переконань відрадили одесита вчинити непоправне.

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