За добу китайський вірус забрав життя ще шести жителів Одеської області

Про це передає Politeka.net, з посиланням на дані моніторингу РНБО.

Станом на 6 листопада, на Одещині зафіксовано 554 нових випадки зараження. Кількість інфікованих з початку пандемії збільшилася до 27392.

За минулу добу з хворобою не впоралися 6 пацієнтів і померли. Всього летальних випадків в Одеській області зареєстровано 408.

У той же час вчора вилікувалися 750 жителів Одеської області. За весь час побороли підступну недугу 6899 жителів регіону.

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Кількість нових підозр на китайський вірус збільшилася на 555 (29172).

До цього ми сооьщалі, що Одеська області опинилася в трійці лідерів по недотриманню карантинних вимог.

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Зокрема, регіон посів друге місце в Україні за кількістю штрафів за порушення карантину. Випереджає Одещину тільки Київ.
За час епідемії в Одеській області оштрафували 210 осіб. Всього в Одеські суди правоохоронці подали 2 692 адмінпротоколу. З них 1 496 вже розглянули, а по 968 справах ще не винесли рішення.

Так що незабаром число штрафів може істотно збільшитися.

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