За добу китайський вірус забрав життя ще шести жителів Одеської області

Про це передає Politeka.net, з посиланням на дані моніторингу РНБО.

Станом на 6 листопада, на Одещині зафіксовано 554 нових випадки зараження. Кількість інфікованих з початку пандемії збільшилася до 27392.

За минулу добу з хворобою не впоралися 6 пацієнтів і померли. Всього летальних випадків в Одеській області зареєстровано 408.

У той же час вчора вилікувалися 750 жителів Одеської області. За весь час побороли підступну недугу 6899 жителів регіону.

Кількість нових підозр на китайський вірус збільшилася на 555 (29172).

До цього ми сооьщалі, що Одеська області опинилася в трійці лідерів по недотриманню карантинних вимог.

Зокрема, регіон посів друге місце в Україні за кількістю штрафів за порушення карантину. Випереджає Одещину тільки Київ.

За час епідемії в Одеській області оштрафували 210 осіб. Всього в Одеські суди правоохоронці подали 2 692 адмінпротоколу. З них 1 496 вже розглянули, а по 968 справах ще не винесли рішення.

Так що незабаром число штрафів може істотно збільшитися.

Нагадаємо, що в Одесі військовий два тижні боровся з китайською заразою, медики зробили все можливе: деталі трагедії

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