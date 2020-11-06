За добу китайський вірус забрав життя ще шести жителів Одеської області
Про це передає Politeka.net, з посиланням на дані моніторингу РНБО.
Станом на 6 листопада, на Одещині зафіксовано 554 нових випадки зараження. Кількість інфікованих з початку пандемії збільшилася до 27392.
За минулу добу з хворобою не впоралися 6 пацієнтів і померли. Всього летальних випадків в Одеській області зареєстровано 408.
У той же час вчора вилікувалися 750 жителів Одеської області. За весь час побороли підступну недугу 6899 жителів регіону.
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Кількість нових підозр на китайський вірус збільшилася на 555 (29172).
До цього ми сооьщалі, що Одеська області опинилася в трійці лідерів по недотриманню карантинних вимог.
Зокрема, регіон посів друге місце в Україні за кількістю штрафів за порушення карантину. Випереджає Одещину тільки Київ.
За час епідемії в Одеській області оштрафували 210 осіб. Всього в Одеські суди правоохоронці подали 2 692 адмінпротоколу. З них 1 496 вже розглянули, а по 968 справах ще не винесли рішення.
Так що незабаром число штрафів може істотно збільшитися.
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