Деякі ресторани продовжували працювати під час карантину вихідного дня, незважаючи на заборони і погрози начальника поліції

21-22 листопада, в Одесі діяли обмеження так званого карантину вихідного дня, при цьому дотримуватися їх вирішили далеко не всі підприємці, пише Думська

У порівнянні з минулими вихідними працювало все ж не так багато закладів. У виданні зазначають, що близько 50% закладів громадського харчування були закриті повністю.

У той же час частина закладів пристосувалися і працювали нишком.

Наплювали на заборони і продовжували приймати відвідувачів мережеве кафе "Львівські круасани», «Гранат», «Фарш», «Чорнослив», "Білий налив". Треба сказати, що більшість з них обслуговували відвідувачів на літніх майданчиках, що також заборонено карантином.

"Не припинило свою роботу кафе "Slow Piggy", яке пов'язують з народним депутатом від "Слуги народу" Олексієм Леоновим", - стверджують у виданні.

При цьому бригади штрафувальників обходили ці заклади стороною і не реагували на них.

А ось в торгових центрах підприємці не ризикнули працювати "у відкриту". Наприклад, в «Сіті-центрі» на Таїрова офіційно закрилися всі магазини, крім "Сільпо".

Одесити не пройшли повз і почали активно обговорювати другий карантин вихідного дня. Думки людей на те, що відбувається були різними.

"Слугам" все можна? Гарні наші слуги! Кинули всіх своїх виборців як лохів»,

"В Аркадії вчора всі працювали на винос, крім Мангала ... викликав поліцію, але чет вони не приїхали»,

"Закон повинен бути одним для всіх і всі перед ним повинні бути рівні, а не так як у нас — одні "рівніше" інших. Якщо вчиняється правопорушення, то цивільний обов'язок-повідомити про нього»,

"Бідне населення. Натовпи шастають по ресторанах, розміщеним на кожному розі і в кожній підворітті»,

"Ну я був сьогодні в одному ресторанчику, куди іноді заскакую. На двері зачинено, а по факту на 2-му поверсі далеко від вікон сидять люди, їдять. Я сам буду вирішувати, куди мені коли ходити і чим заражатися. У сраку ці безглузді обмеження»,

"Спасибі за рекламу, я буду знати куди можна піти посидіти якщо що»,

"Якщо люди, які закрили заклади, збанкрутують і будуть спалювати заклади пройдисвітів, яким закон не писаний-я займуся бензиновою благодійністю", - висловилися в мережі.

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