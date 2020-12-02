66-річний одесит загинув під колесами потяга

Трагедія сталася між станціями "Одеса-Сортувальна" та "Одеса-Східна" неподалік від с. Шевченко-3, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Одеській області.

За словами правоохоронців, чоловік від отриманих травм загинув на місці. 37-річний машиніст поїзда намагався застосувати екстрене гальмування, проте вчасно зупинити багатотонний транспорт не вдалося, і стався наїзд.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та причини загибелі людини. Розпочато кримінальне провадження.

Раніше ми розповідали про те, що в центрі Одеси позашляховик на великій швидкості влетів на тротуар, протаранив світлофор і врізався в будівлю. Це сталося на перехресті Катерининської та Великої Арнаутської.

Пізніше стало відомо, що автомобіль Toyota Land Cruiser Prado на величезній швидкості летів по вулиці Велика Арнаутська, а потім виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, після чого врізався в легковик Audi, який рухався на зелений. Після удару позашляховик зніс стовп зі світлофором і влетів у кут будинку.

Перехожі, які перебували на тротуарі, встигли відскочити від машини, що мчала на них. Вони не постраждали.

Ми також писали про те, що у Святошинському районі столиці вночі 2 грудня автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

Удар був настільки сильним, що передня частина автоцистерни повністю знищена, а уламки розкидало на асфальті.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на "зебрі: "відкинуло на авто", фото.

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