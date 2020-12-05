В Одеській області в місті Рені виявили моторошну знахідку
Відео опублікував телеграм-канал"Харків life".
"На засувці місцевого водопроводу, в колодязі, був виявлений великий клубок змій", - йдеться в повідомленні.
"Ось це вже серйозно"," ненавиджу цих тварюк", " звичайні вужі,нічого небезпечного, мабуть гріються...", "Замерзли зайчики)) гріються", - пишуть одесити в коментарях.
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Раніше ми писали, що в Одеській області виявили понівечені тіла тварин.
Про це повідомляють в українській службі інформації з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.
Трупи вуличних котів без лап знайшли в різних районах Ізмаїла. Наразі тіла трьох тварин відправили на експертизу.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, шкуродера шукають.
Нагадаємо, що постраждалим через карантин одеситам роздадуть гроші: хто зможе претендувати на вісім тисяч
Як писала Politeka, з одеських лікарень медики масово виписують пацієнтів: "просять концентратор, щоб доліковуватися вдома"
Також Politeka писала, у лікарні Одеси мертві тіла лежать в одній палаті з живими, кадри.