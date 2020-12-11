Двоє загинули, третій у реанімації

У мережі розкрили подробиці страшної аварії в Одесі, коли нетверезий водій на високій швидкості збив трьох людей на узбіччі

Про це розповів засновник організації Федір Герасимов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук , передавати Politeka.net

Як стало відомо, в ДТП загинули волонтери благодійної організації Християнська Місія "нове життя" Сергій Ковальов і Олексій Бойко.

Ще один потерпілий перебуває в реанімації – це 19-річний син Федора Герасимова. За життя хлопця борються лікарі.

Трагедія розігралася з вини п'яного 47-річного водія, який на Mazda виїхав з дороги і скоїв наїзд на трьох чоловіків, які зупинилися на узбіччі, щоб поміняти колесо автомобіля.

Один із загиблих Сергій Ковальов цього літа зіграв весілля.

Церемонія прощання з волонтер відбудеться 11 грудня о 14:00 за адресою с.Великий Дальник, вул. Шевченка 8.

Також Федір Герасимов показав фото винуватця аварії.

"Друзі, через таких як цей тип, який сідає п'яний за кермом, загинули дві близькі мені людини і мій син в реанімації.

Будь ласка не сідайте за кермом п'яними інакше, ви стаєте вбивцями", - закликав він.

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