Одеські поліцейські затримали вбивць, які зарізали жінку-таксистку з Південного

Ними виявилися двоє молодих людей, одному всього 17 років, а іншому 18. Про це розповіли в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

Згідно з версією слідства, молодший із злочинців - неповнолітній житель Південного заздалегідь все спланував і підбив на нього свого на рік старшого товариша.

Сівши в автомобіль 55-річної таксистки, вони назвали їй неправдиву адресу призначення , а коли приїхали в Любопіль, - жорстоко вбили жінку, завдавши їй 11 ударів ножами і забрали з гаманця півтори тисячі гривень.

Щоб приховати злочин, молодики відтягнули тіло на узбіччя і на автомобілі жертви поїхали на околицю Одеси, де закопали ножі, облили транспортний засіб горілкою і підпалили його разом зі своїм верхнім одягом і особистими речами.

Вбивці зізналися, що їх штовхнуло на злочин брак грошей для погашення кредитів, які вони оформили, щоб відкрити «кімнату розвантаження від люті».

Поліцейські затримали їх у Южному, куди вони дісталися знову - таки на таксі.

За даними ЗМІ , жертвою стала 55-річна Інеса Тютюнник.

"Її добре знали в місті, вона довгий час була єдиною жінкою-таксистом", – поділилося джерело видання.

Інеса займалася перевезеннями кілька років, а останнім часом виходила тільки на нічні зміни.

"Завжди така усміхнена, товариська, з нею було дуже приємно і безпечно їздити. Вона відмінний водій", - розповів один з клієнтів жінки.

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