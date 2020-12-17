Одеські поліцейські затримали вбивць, які зарізали жінку-таксистку з Південного
Ними виявилися двоє молодих людей, одному всього 17 років, а іншому 18. Про це розповіли в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net
Згідно з версією слідства, молодший із злочинців - неповнолітній житель Південного заздалегідь все спланував і підбив на нього свого на рік старшого товариша.
Сівши в автомобіль 55-річної таксистки, вони назвали їй неправдиву адресу призначення , а коли приїхали в Любопіль, - жорстоко вбили жінку, завдавши їй 11 ударів ножами і забрали з гаманця півтори тисячі гривень.
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Щоб приховати злочин, молодики відтягнули тіло на узбіччя і на автомобілі жертви поїхали на околицю Одеси, де закопали ножі, облили транспортний засіб горілкою і підпалили його разом зі своїм верхнім одягом і особистими речами.
Вбивці зізналися, що їх штовхнуло на злочин брак грошей для погашення кредитів, які вони оформили, щоб відкрити «кімнату розвантаження від люті».
Поліцейські затримали їх у Южному, куди вони дісталися знову - таки на таксі.
За даними
"Її добре знали в місті, вона довгий час була єдиною жінкою-таксистом", – поділилося джерело видання.
Інеса займалася перевезеннями кілька років, а останнім часом виходила тільки на нічні зміни.
"Завжди така усміхнена, товариська, з нею було дуже приємно і безпечно їздити. Вона відмінний водій", - розповів один з клієнтів жінки.
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