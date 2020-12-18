В Одесі судитимуть виховательку дитячого садка, яка недогледіла за дівчинкою на прогулянці, і та отримала важку травму голови

Як повідомили прес-службі прокуратури, жінці вже вручили підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей, яке призвело до тяжких наслідків, передавати Politeka.net.

Інцидент трапився на початку жовтня місяця в одному з дитячих садків в Малиновському районі. На прогулянці вихователька залишила без нагляду чотирирічну дівчинку, і вона зірвалася з металевої конструкції ігрового майданчика і сильно вдарилася головою.

Після цього вихователька не надала дитині медичну допомогу, а також не поставила до відома медичного працівника і керівництво дитсадка. Батькам дівчинки вона повідомила про травму лише наприкінці дня.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 137 КК України.

Користувачі в мережі почали коментувати подію.

"Дуже складно встежити за всіма дітьми в групі, але вже якщо щось подібне трапляється, то негайно повідомити керівництву дитсадка і батькам-це прямий обов'язок, так як іноді все вирішують хвилини і секунди»,

"Дивуюся, що покарали, їм аби бабки на подарунки здати».

«Величезна відповідальність і підсудність ніяк не поєднується з мізерною зарплатою. Я розумію, що не хочеш працювати за мізер, йди шукай своє щастя в друго1 сфері. Але все-таки, якось не дуже справедливо»,

"Вони бояться викликати лікарів тому ті зобов'язані повідомляти. У підсумку ще гірше вийшло»,

"Що значить не встежила? Вона персональна нянька тій дівчинці? А хто за іншими 20 дітьми дивитися буде?

Як на мене, металеві травмонебезпечні конструкції взагалі на дитячому майданчику бути не повинні»,

"Що робить травмонебезпечна конструкція в дитячому садку? А? А діти, навіть під наглядом, примудряються впасти, вдаритися. А ось те, що вихователь не повідомила батькам і не викликала швидку, це серйозний проступок!» ,- пишуть в мережі.

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