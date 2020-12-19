В Одеській області двоє юнаків вбили і пограбували жінку-таксиста

Як повідомили в поліції, жінку зарізали, а машину викрали і спалили біля місцевого кладовища.

55-річна Інеса Тютюнник, яка в таксі працювала вже давно, пише "Обозреватель".

За словами її колег, останнім часом вона працювала тільки в нічні зміни, але з чим це було пов'язано – не знають.

"Її добре знали в місті, вона довгий час була єдиною жінкою-таксистом", – розповів знайомий убитої.

Місцеві жителі кажуть, що вона була позитивною і чуйною людиною. "Завжди така усміхнена, товариська, з нею було дуже приємно і безпечно їздити. Вона відмінний водій", - розповів один з клієнтів.

За попередньою інформацією, вона померла від ножових поранень. Крім того є підозри, що вона була згвалтована - з неї зняті штани.

"Триває розслідування. Можемо тільки підтвердити, що виявлено тіло жінки зі слідами насильства, і все", – розповіли в поліції.

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