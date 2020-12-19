Водій в Одеській області збив двох жінок

Чоловік втік з місця смертельної ДТП.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Поліція розшукала водія, який 18 грудня збив двох жінок в селі Одеської області і зник з місця смертельної ДТП.

За попередньою інформацією, зустрічний автомобіль засліпив 31-річного водія «ВАЗа», в автомобілі якого не працювали склоочисники. Він виконав маневр вправо і скоїв наїзд на двох пішоходів.

В результаті ДТП 54-річна жінка померла від отриманих травм, а 42 - річна-отримала травму ноги. Водій з місця події зник, проте через півгодини поліцейські його розшукали в Арцизі.

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