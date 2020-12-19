В Одеській області в ДТП розбився 19-річний мотоцикліст
Про це повідомили в прес-службі поліції.
Аварія сталася 19 грудня близько п'ятої години ранку.
19-річний водій мотоцикла "МТ" зіткнувся з мопедом "Ямаха", який рухався по зустрічній під керуванням 17-річного хлопця.
Мотоцикліст від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події, а мопедиста доставили в лікарню.
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Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Раніше ми писали, що водій в Одеській області збив двох жінок
Чоловік зник з місця смертельної ДТП.
Про це повідомила прес-служба поліції.
Поліція розшукала водія, який 18 грудня збив двох жінок в селі Одеської області і зник з місця смертельної ДТП.
За попередньою інформацією, зустрічний автомобіль засліпив 31-річного водія «ВАЗа», в автомобілі якого не працювали склоочисники. Він виконав маневр вправо і скоїв наїзд на двох пішоходів.
В результаті ДТП 54-річна жінка померла від отриманих травм, а 42 - річна-отримала травму ноги. Водій з місця події зник, проте через півгодини поліцейські його розшукали в Арцизі.
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