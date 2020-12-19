В Одеській області чоловік вкрав велосипед

Про це передають у прес-службі ГУНП Одеської області.

Поліцейські знайшли в ломбарді вкрадений у мешканки Ізмаїла велосипед.

43-річна жінка залишила велосипед прямо у дворі дачної ділянки. 30-річний місцевий житель не розгубився і вкрав двоколісний транспорт.

Поліцейські встановили місце знаходження велосипеда, після чого знайшли правопорушника. Чоловік зізнався, що виручив у ломбарді за нього 1200 гривень.

Тепер правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Раніше ми писали, що в Одеській області в ДТП розбився 19-річний мотоцикліст.

Про це повідомили в прес-службі поліції.

Аварія сталася 19 грудня близько п'ятої години ранку.

19-річний водій мотоцикла "МТ" зіткнувся з мопедом "Ямаха", який рухався по зустрічній під керуванням 17-річного хлопця.

Мотоцикліст від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події, а мопедиста доставили в лікарню.

Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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