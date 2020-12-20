В Одеській області встановили незвичайну новорічну ялинку
Про це повідомила у себе в Facebook голова селищної ради Доброслава Людмила Прокопечко.
У селищі міського типу Доброславі Одеської області зібрали найвищу новорічну ялинку з опалого кленового листя і встановили новий національний рекорд.
На цю ялинку пішло 24 194 осіннього листя. Її висота - 3,5 метра.
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