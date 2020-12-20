В Одесі під час відкриття новорічної ялинки включили російський шансон
Відео опублікувала "Думськая"на Youtube-каналі.
Головна ялинка Одеси і новорічне містечко відкрилися в суботу, 19 грудня.
Відкриття ялинки було приурочено до Дня Святого Миколая, зібралася щонайменше сотня глядачів, багато з дітьми.
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Більшість з них перебували на заході без захисних масок.
Після офіційної частини з Музичний колонок на площі грав російський шансон.
"Бенкет під час чуми", - пишуть українці в коментарях.
Раніше ми писали, що напередодні Різдва і Нового року центр Одеси вже засвітився мільйонами вогнів.
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На сходинках Потьомкінських сходів з'явилися світяться олені і ведмеді.
На Думській площі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку.
Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.
Запалять новорічне дерево 19 грудня під музику в присутності Діда Мороза і Снігуроньки.
Також в цей день в Літньому театрі почне роботу резиденція Святого Миколая, на Грецькій площі відкриється льодовий каток, а на Приморському бульварі – місто ласощів.
Світлодіодні фігури тварин-мешканців "казкового містечка", які раніше були на Думській площі розмістять тепер в Стамбульському парку.
Також ялинку встановили на вулиці Дерибасівській.
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