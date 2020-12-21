Пісня не для дітей і батьків

У мерії пояснили, чому під час відкриття головної ялинки Одеси гостям включили блатну пісню Михайла Шуфутинського

Скандальну ситуацію прокоментувала директор Департаменту культури і туризму міськради Тетяна Маркова, пише видання Суспільне.

За словами чиновниці, у всьому винні представники компанії-підрядника, яка забезпечувала музичний супровід міського заходу. Це вони включили на праднику російський шансон.

"Після того, як офіційна частина відкриття ялинки завершилася, підрядна організація включила власний плейлист "новорічних" пісень", - спробувала виправдатися Маркова.

Нагадаємо, що одеську громадськість обурило, те що під час церемонії запалювання ялинки на Думській площі прозвучала пісня з «російського шансону» у виконанні Михайла Шуфутинського. Це сталося 19 червня.

«У Новий рік у людей настрої різні, м'яко стелить тайгу молодий сніжок. Може, хто не зрозуміє, що тут зеки святкують: рік пройшов, а для них це добре», - йдеться в пісні.

Одесити відзначили, що у цього співака явно не новорічний репертуар, і такі блатні пісні не призначені для вух дітей і батьків.

"Терпіти його не можу, блін, ну це ж, явно, у нього не новорічний репертуар, як на мене, то відзначилися", - висловилася одеситка.

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