Проїхати можна тільки на тракторі

Жителі одного з сіл на Одещині виявилися відрізані від зовнішнього світу

Так, єдина дорога ведуча в селище Олександрівка в Тарутинському районі Одеської області виявилася розмита через рясні дощі. Про це повідомили місцеві жителі в паблік «Тарутинська альтанка», розмістивши на додачу фото і відео, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як дощі і безперервна вогкість остаточно знищили ґрунтовку.

У магазині, як і в будинках місцевих жителів, закінчилися продукти. По всій видимості, машина швидкої допомоги, як і будь-яка інша екстрена служба, сюди не доїде, застрягши в трясовині.

Жителі села кажуть, щоб дістатися за хлібом потрібно їхати на тракторі, на іншому транспорті просто не проїхати.

"От би депутатів зі своїми всюдиходами туди, може зрушив би це питання з мертвої точки вже багато років ці люди відокремлені від світу, за що таке покарання",

"Знущання над народом!!Побійтеся Бога, там старі і діти!!!Бездушні істоти, тварі",

" Бідні бідні люди! Господи, дай сили і терпіння дочекатися їм хороших доріг!!!",

" На наступних виборах депутата в облраду потрібно з Олександрівки обрати, і бажано щоб і батьки і діти його там жили, може зрушать це питання з мертвої туги",- коментують в мережі.

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