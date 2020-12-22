Вулицями Чорноморська Одеської області розгулював неадекватний чоловік без одягу

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як з'ясувалося, все сталося цієї ночі, 22 грудня. Голий бешкетник бігав вулицями міста, поводився неадекватно, кричав, що по ньому щось повзає. Його виявили співробітники "Муніципальної варти".

За словами правоохоронців, після виклику швидкої медичної допомоги і співробітників поліції, чоловіка госпіталізували в Одесу.

До цього ми повідомляли, що по Одесі ходить чоловік з пістолетом, який грабує магазини.

Так, на вихідних в цілодобовий магазин "сеньйор", який знаходиться в іспанському провулку, зайшов невідомий чоловік в медичній масці, дістав пістолет і погрожуючи їм зажадав, щоб продавщиця віддала всі гроші з каси.

Злочинець заволодів 1 500 гривень і зник.

У той же час співробітники іншого магазину на вулиці Ядова повідомили, що два тижні тому у них сталося аналогічне пограбування.